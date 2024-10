“Basta, basta, basta”. A dirlo è il sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi, che chiede, considerati i nuovi focolai di “rafforzare il sistema di bonifiche”.

“Non risparmiatevi sui mezzi – afferma Loi -, mandate i canadair e le squadre a terra. Siamo ancora in emergenza incendi con nuovi focolai particolarmente pericolosi e violenti. Non sottovalutate ancora una volta il fenomeno e dispiegate le massime forse possibili. Ora basta, non siamo più disponibili a tollerare nulla”.

Il primo cittadino emana anche un avviso urgente rivolto “a tutti coloro che vogliono portare foraggio e ogni altro bene, chiediamo cortesemente sin da subito di non arrivare in paese senza aver preventivamente concordato appuntamento”.

Il sindaco spiega che “la situazione è particolarmente critica, pertanto chiediamo la massima collaborazione in tal senso, e poter così onorare correttamente tutte le vostre così tante e commoventi manifestazioni di solidarietà. Grazie di cuore a tutti anche per la comprensione”.

Nel video. A Santu Lussurgiu in queste ore si sono sviluppati nuovi roghi e il fronte avanza anche a causa del forte vento