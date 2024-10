“Oggi è stato consegnato il fibrolaringoscopio al reparto Otorino-Maxillofacciale del Santissima Trinità Cagliari. Grazie al cuore degli operai e delle loro famiglie del Tecnocasic in accordo con le segreterie Rsu che hanno raccolto circa 11.500 euro che ha permesso di acquistare per il reparto dell’Ospedale un sistema Endoscopico per la diagnosi dei tumori del cavo orale delle alte vie respiratorie”. Lo ha annunciato il Consigliere Comunale Fabrizio Marcello, dipendente dello stesso nosocomio a Is Mirrionis.