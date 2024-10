Gli americani sono pronti a sbarcare in Sardegna: forse già dalla prossima settimana una cordata statunitense presenterà un progetto per rimettere in sesto lo stadio Sant'Elia.

Impossibile capire al momento se l'interesse per l'impianto sia legato alle trattative di cessione del Cagliari. Il sindaco Massimo Zedda aveva parlato nelle settimane scorse di diverse società interessate al discorso Sant'Elia.

Il Comune svela che ci sono già state anche altre riunioni con gruppi interessati a investire sullo stadio. Non solo: ce ne sono altri in programma nelle prossime settimane. L'incontro con il sindaco si è concluso nella tarda mattinata di ieri. Impossibile per il momento risalire anche al gruppo rappresentato.