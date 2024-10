In piazza Pigafetta, è allarme sicurezza: una situazione vissuta da quelle parti non proprio felice, con decine di episodi di vandalismo puro che stanno mettendo a rischio la serenità di chi abita nei cosiddetti ‘palazzi delle forze dell’ordine’.

A Sant’Elia, tra i civici 1 e 15, da diverso tempo va in scena un “film reale” che non accenna a placarsi, con gesti a danni di veicoli dati alle fiamme, stesso discorso vale per giochi dei i bambini distrutti, un'escalation di reale pericolo per le famiglie (circa 150 in totale), costrette a vivere nel terrore: “Vogliamo le telecamere – chiedono i residenti del rione letteralmente terrorizzati – non vorremmo che si arrivasse a gesti ben più gravi nei nostri confronti”.

Una vicenda inquietante, scritta nero su bianco dallo stesso sindacato, con i dettagli delle azioni criminose inviate al sindaco Massimo Zedda, al Prefetto, al Questore e ai responsabili di A.r.e.a.

Intanto martedì 29 maggio 2018 dalle ore 17 alle 19, a Cagliari, nella sala in Piazza Pigafetta, avrà luogo un incontro con i condomini degli edifici presi di mira dai balordi.

All’ordine del giorno la questione sicurezza e incolumità dopo i recenti episodi di vandalismo, con una sintesi delle proposte alle Istituzioni. Presenzieranno Michele Cireddu, segretario generale della Uil Polizia Penitenziaria Sardegna e Marco Grandi, segretario provinciale Equilibrio Sicurezza.