Piove sempre sul bagnato, è proprio il caso di dirlo: cortili e passaggi condominiali totalmente allagati, le copiose piogge di queste ultime 48 ore abbattutesi nel cagliaritano non hanno lasciato scampo ai residenti dei ‘palazzoni’ a Sant’Elia, a Cagliari.

Ecco le desolanti immagini scattate dal neo deputato sardo, Salvatore Sasso Deidda, che denuncia una situazione vergognosa. Nemmeno un mese fa la visita della leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni: durante il tour del degrado lei stessa aveva constatato (qualora ce ne fosse ancora bisogno), le condizioni in cui sono costretti a vivere i cittadini che abitano nel rione.

Le enormi pozzanghere che hanno letteralmente allagato le aree adiacenti alle case e soprattutto accanto agli ingressi condominiali costituiscono un problema insormontabile per chi ci abita: “E’ necessario che chi di competenza intervenga immediatamente – ha stigmatizzato il deputato Salvatore Deidda, di Fratelli D’Italia – non è possibile assistere impotenti a questa vergognosa cartolina da terzo mondo”.

A chi spetta intervenire per eliminare i disagi tra gli abitanti del rione? Comune di Cagliari e A.r.e.a. in primis, gridano a gran voce da quelle parti in cui si assiste al paradosso stagnante, da tanti anni quella zona tra Palazzo Bodano e gli edifici vicini è abbandonata, tra strade sterrate, rifiuti e aree incolte oltre che totalmente al buio.