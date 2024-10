Nell’ambito del dispositivo di ordine pubblico emanato dal Questore di Cagliari in base alle direttive del Prefetto, nel quale è stato previsto l’impiego oltre che delle Forze di Polizia, anche di unità navali e pattuglie terrestri della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Cagliari, per assicurare anche dal mare la vigilanza in merito all’osservanza delle disposizioni anti Covid 19, i militari del battello pneumatico veloce G.C. A67, in pattugliamento dalle prime ore del mattino nelle acque antistanti capo Sant’Elia, hanno notato la presenza di una tenda da campeggio, allestita all’interno di una grotta della spiaggetta sita nella baia sottostante la “Torre del Prezzemolo”, presso il Lazzaretto Località Sant’Elia di Cagliari.



La Sala Operativa della Guardia Costiera ha avvisato la centrale operativa della Questura.

Sul posto due pattuglie composte dagli agenti della Polizia di Stato della Questura di Cagliari, che hanno effettuato i previsti accertamenti nei confronti dei campeggiatori, nel frattempo costantemente monitorati dal mare dal personale militare della Guardia Costiera. I due sono stati sanzionati.