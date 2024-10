Per la partita Cagliari-Roma di domenica prossima, la capienza dello stadio Sant'Elia rimarrà limitata a 5 mila spettatori. Slitta probabilmente alla prossima settiman, la convocazione della commissione provinciale di vigilanza per l'ampliamento della capienza dell'impianto cagliaritano.

Niente da fare dunque per l'apertura in extremis dei distinti per la gara con i giallorossi, i cui biglietti sono andati esauriti in poche ore, a conferma dell'insufficienza dei posti disponibili soprattutto per le gare di cartello. La Prefettura si era detta disponibile a convocare di nuovo il tavolo per il progetto da 16 mila posti entro questa settimana, vincolando però l'eventuale via libera al superamento di alcuni test.

Mentre un gruppo di lavoro composto da Comune e Cagliari calcio si sarebbe dovuto riunire per superare gli ultimi problemi. La convocazione e l'eventuale parere positivo erano subordinati, oltre ai test, proprio alla predisposizione della documentazione mancante, che questa mattina in prefettura non è arrivata. Tutto è dunque rimandato alla prossima settimana.

Con la speranza dei tifosi di poter avere la capienza aumentata per la successiva partita interna del 27 aprile contro il Parma.