Lo hanno inseguito in auto mentre forse cercava di raggiungere casa su uno scooter, lo hanno speronato e scaraventato contro un’altra macchina, poi sono scesi dalla vettura e lo hanno accoltellato riducendolo in fin di vita.

La vittima dell’aggressione avvenuta intorno alle 12 nel quartiere di Sant'Elia è un un 22enne, Alberto Orrù, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Le persone individuate dai carabinieri, accusate per il tentato omicidio, sono due e sono state condotte in caserma per essere interrogate.

Alla base dell’aggressione ci sarebbe stata una discussione per un incidente stradale.