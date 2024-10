Il simulacro di Sant’Efisio sarà trasportato sul cassone scoperto di una camionetta militare della Croce Rossa. C’è l’ok della Soprintendenza, la statua del martire guerriero sarà posta sul mezzo per un percorso “tecnico”, come lo ha definito la prefettura di Cagliari che ha escluso l’ipotesi della processione.

Sant'Efisio verrà condotto domenica 3 maggio verso i luoghi del martirio per lo scioglimento del voto. Il mezzo è stato già individuato e si trova in officina per gli opportuni accorgimenti. Si tratta di un Amarok del corpo militare della Croce Rossa. “Una richiesta inaspettata che ci riempie di emozione – spiega all’ANSA il presidente regionale della Croce Rossa Sergio Piredda – anche per le motivazioni alla base della scelta della Arciconfraternita. Ragioni illustrate in una bellissima lettera che richiama i valori che hanno da sempre contraddistinto l’operato della Croce Rossa, dalla neutralità alla solidarietà e vicinanza nei confronti dei più bisognosi”.

Qualche modifica del mezzo è necessaria: verrà rimosso il tettuccio per consentire al Santo di viaggiare allo scoperto.