Sono tanti i fedeli che, in questi giorni difficili, si rivolgono proprio a Sant'Efisio, a testimonianza del forte legame mai sopito tra il popolo cagliaritano e il suo protettore. Nella speranza di un pronto miglioramento della situazione, volgiamo con fiducia e speranza lo sguardo al futuro comunicandovi che il consigliere comunale Raffaele Onnis è stato ufficialmente insignito del ruolo di Alternos della 364^ edizione della Festa di Sant'Efisio.

La prima testimonianza scritta riguardante la vita e il martirio di Sant'Efisio è giunta fino a noi grazie al Codice Vaticano Latino 6453: in esso, infatti, è contenuta la “Passio Sancti Ephysii”, in cui un presbitero, di nome Marco, afferma di essere stato testimone delle vicende del martire guerriero. In questo documento è contenuta la seguente preghiera, formulata da Efisio prima dell'esecuzione:

"Ti prego, Signore, di proteggere la città di Cagliari dall'invasione dei nemici. Fa che il suo popolo abbandoni il culto degli Dei, respinga gli inganni del Demonio e riconosca Te, Gesù Cristo Nostro Signore, quale unico vero Dio. Fa che i malati che pregheranno sul luogo della mia sepoltura possano recuperare la salute, e chiunque si trovi in pericolo nel mare o minacciato dagli invasori, tormentato dalla fame o dalla peste, dopo aver invocato me, Tuo servo, possa essere condotto in salvo".

