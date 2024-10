Riparte anche quest’anno il Premio di Poesia Sarda “Sant'Antoni de su o'u”, bandito dalla Biblioteca Comunale di Mamoiada.

Questa è la 26^ edizione di 26 anni di onorata attività che ha dato lustro a questa bella pagina della cultura sarda ed alle tradizioni Mamoiadine.

Questo è il regolamento del concorso:

Possono partecipare al concorso tutti colore che compongono in lingua sarda.

Le sezioni sono quattro:

a) poesia in rima a tema libero, in cui sono gradite anche poesie satiriche: (massimo 40 versi);

b) poesia a versi sciolti a tema libero: (massimo 40 versi);

c) prosa e poesia a tema libero: (massimo 30 righe dattiloscritte) riservata alla scuola di Mamoiada, dalla 5° elementare alla 3° media.

d) poesia in rima o senza rima per il: “Cannonau d’oro di Mamoiada”. I concorrenti possono partecipare ad una sola delle prime tre sezioni più quella dedicata al vino, con una sola composizione.

Le opere partecipanti alle varie sezioni dovranno essere inedite e mai premiate in altri concorsi.

Le operte dovranno essere firmate solo con uno pseudonimo e inviate in busta chiusa contenente oltre le composizioni anche un'altra busta chiusa in cui saranno riportati nome, cognome, Codice Fiscale, pseudonimo e indirizzo con eventuale recapito telefonico e IBAN del Conto Bancario del concorrente.

Per ogni composizione dovrà inoltre essere specificata la sezione per cui si concorre.

Le opere dovranno essere redatte a macchina o fotocopiate in modo chiaro e leggibile e inviate alla Biblioteca Comunale, Piazza Europa, Mamoiada, entro e non oltre il 5 Novembre in numero di 8 copie per composizione.

Le opere resteranno di proprietà della Biblioteca, la quale potrà usarle per una eventuale pubblicazione.

Le opere verranno valutate da una apposita giuria di esperti ed il responso della giuria è insindacabile.

I vincitori verranno avvisati in tempo utile per le premiazioni. In caso di assenza non motivata dei premiati alla relativa cerimonia, la Biblioteca si riserva di trattenere i premi e di procedere, successivamente, alla consegna agli stessi autori solamente dell'attestato e del libro. I premi non ritirati resteranno di proprietà della Biblioteca. Il mancato rispetto delle norme del presente bando, comporterà l'esclusione dal concorso.

Per volere delle cantine locali, quest’anno il Concorso di Sant’Antonio si arricchisce di una 4° sezione intitolata: “Il cannonau d'oro di Mamoiada" che è così regolamentata: