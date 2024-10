Abbiamo ricevuto testimonianza da parte di un nostro lettore, vittima di truffa bancaria. L'uomo, cliente di un noto istituto di credito, con conto nella filiale di Sant'Antioco, si è ritrovato in una spiacevole situazione. Dopo esser stato truffato infatti, il malcapitato si è trovato con le spalle al muro, vedendosi negare dalla banca il rimborso della somma in denaro sottrattagli.

Ecco cosa ci ha raccontato: "Il 16 marzo scorso sono stato (come molte altre persone) truffato da un sedicente agente della banca, che mi informava (prima per sms dal gruppo bancario, poi a voce al telefono) che era in atto un tentativo di accesso non autorizzato al mio conto".

"Quando il malfattore mi ha contattato, ho ricevuto due sms di richiesta di bonifico di 1.497 euro ognuno. All'inizio - spiega - non gli credevo, ma lui per dimostrarmi che era della banca ha iniziato a elencare tutti i movimenti sul mio conto, allora gli ho creduto e siccome ero sia stanco (faccio il pescatore) sia distratto, gli ho fornito i due codici dei bonifici, perché a detta sua gli servivano per bloccare le richieste. Lo stesso giorno ho sporto regolare denuncia ai carabinieri e compilato i documenti di disconoscimento".

"Dopo più di 20 giorni - prosegue -, oggi vengo informato dalla banca che loro scaricano tutte le responsabilità su di me e che non mi risarciranno il danno nonostante ci sia l'assicurazione. Sono stato informato inoltre che il truffatore risulta essere un loro cliente ma che, per motivi sconosciuti non riescono a rintracciarlo in nessun modo. Mi hanno detto che ho due scelte, o rinunciare (caldamente consigliato) oppure ricorrere all'arbitro bancario, ma che comunque sarà molto difficile se non impossibile riottenere la somma frodata".

"Ora io sono rimasto senza soldi, non posso pagare le rate e ho dovuto chiedere un prestito per le cose basilari. A loro non importa nulla, anzi mi hanno ricordato della rata a fine mese. Spero possiate aiutarmi in qualche modo, anche solo sensibilizzando l'opinione pubblica, perché tutto questo sembra creato ad hoc per fregare la gente".