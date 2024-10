Ieri, 10 dicembre, a Sant'Antioco, i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato per truffa aggravata un 49enne di Sesto San Giovanni (MI) e una 58enne di Lissone (MB), entrambi disoccupati e con precedenti accompagnati da analoghe denunce a carico.

La vittima è un ottantenne di Sant'Antioco che aveva messo in vendita su un sito online una camera da letto usata. I due lombardi si erano finti interessati e avevano contattato telefonicamente l’anziano per l'acquisto, senza discutere sul prezzo. Lo avevano convinto così a raggiungere uno sportello ATM allo scopo di accreditargli il corrispettivo dell'acquisto. L'80enne ha eseguito sulla tastiera le operazioni che gli venivano fraudolentemente dettate e che continuavano a dargli apparentemente errore.

Gli otto tentativi nulli producevano in realtà un accredito a vantaggio degli impostori di 2000 euro e un corrispondente impoverimento del conto corrente della vittima. Seguendo il flusso del denaro, i Carabinieri hanno potuto appurare che l'importo in questione è confluito in tre carte di credito ricaricabili, riconducibili alle persone denunciate.