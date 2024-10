Grave incidente su lavoro ieri sera a Sant’Antioco.

Un giovane agricoltore del luogo, Fabio Pittaluga di 27 anni, mentre era intento a dissodare con una motozappa un appezzamento di terreno situato nella periferia del paese, è rimasto gravemente ferito.

Si trova adesso ricoverato all'ospedale Sirai di Carbonia ma non corre pericolo di vita.

Al momento non si conoscono le cause e la dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle 18 di ieri. I carabinieri intervenuti sul posto stanno svolgendo accertamenti, per cercare di stabilire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Dalle prime notizie sembra che il giovane abbia perduto il controllo del mezzo che si è ribaltato cadendo rovinosamente sulle gambe dell'uomo.

L'impatto è stato terribile. Le lame della motozappa gli hanno tranciato una gamba causando anche delle ferite al fianco.