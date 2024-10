A Sant'Antioco era una istituzione. Pierre Milia, conosciuto da tutti semplicemente come Pierre, da ieri non c'è più. Si è tolto la vita nel suo terreno poco fuori la città che coltivava con amore e cura e dove si rifugiava nei momenti tristi e difficili per trovare un pò di serenità. Lo stesso amore e cura che aveva per il suo locale conosciuto in città, e non solo, come “Pierre Pub” di cui era chef apprezzato e ineguagliabile.

La notizia ieri sera si è sparsa immediatamente a San'Antioco. Si è insinuata prima quasi con timore, per poi assumere certezza nell'incredulità generale. Forse i motivi che hanno spinto Pierre alla tragica decisione senza possibilità di appello sono tanti. L'ipotesi più accredita è quella della crisi economica che ha già fatto tante vittime falciando sogni professionali, ambiziose intenzioni e propositi futuri di tanti imprenditori.

Si dice che abbia lasciato una lettera per spiegare il suo gesto estremo. Per chi conosceva Pierre e il suo sorriso, sembrava inconcepibile una tragedia di questo tipo. Pierre, figlio di noti imprenditori cittadini, dopo alcuni anni trascorsi sulle navi da crociera era ritornato in città 27 anni fa aprendo una attività di ristorazione, con pizzeria, ristorante, pub e sala da ballo. Il locale ristrutturato era lo stesso dove la nonna, anch'essa una istituzione cittadina, gestiva un bar, sala da ballo con giardino interno ed albergo.

Il Pierre Pub era diventato subito punto di ritrovo per tanti giovani e, nell'ampio salone delle feste, anche luogo di convegni politici e culturali. Col trascorrere degli anni però la crisi economica ha reso incerto il suo lavoro, tanto che in questi ultimi tempi lo chef Pierre è stato costretto ad aprire soltanto nei fine settimana, per le feste e per circostanze ed eventi particolari.

Pierre avrebbe confidato ad alcuni amici le sue difficoltà economiche, simili a quelle di tanti altri imprenditori della provincia più povera d'Italia. Gli stessi amici però mai avrebbero pensato che lo chef di San'Antioco potesse arrivare a compiere un gesto estremo.

Invece ieri sera Pierre si è tolto la vita.

Lo vogliamo ricordare col il suo sorriso che lo ha fatto conoscere ed apprezzare.

Ciao Pierre, che la terra ti sia lieve.