Nella notte tra martedì e mercoledì gli agenti del Corpo Forestale dell’Ispettorato di Iglesias appartenenti alla Base Navale di Sant’Antioco, hanno individuato e sanzionato un uomo di Sant’Antioco di 70 anni impegnato in una battuta di pesca subacquea notturna in località Is Pruinis.

L’uomo, con l’ausilio di un fucile e di una torcia, aveva già catturato circa 5 chili di pescato misto fra molluschi e pesci che sono stati sottoposti a sequestro amministrativo con l’attrezzatura da pesca utilizzata. Il pescato sequestrato è stato devoluto in beneficenza a un’associazione no profit, mentre per il trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa di 1000 euro.

“Le attività di pesca subacquea possono essere svolte esclusivamente nelle ore diurne per evitare la cattura nei momenti di maggiore vulnerabilità della fauna marina, ovvero nei momenti di assenza di luce che consentono al pescatore di immobilizzare le prede con un fascio di luce artificiale” rendono noto dal Corpo Forestale.