E' ancora lunga la strada da percorrere per scrivere la parola fine sull'ultimazione del poligono di tiro di Sant'Antioco. In costruzione da oltre venti anni a Is Pruinis la sua entrata in funzione è bloccata da un contenzioso della Provincia di Cagliari: l'ente che aveva progettato la sua costruzione nel lontano 1987.

Un debito fuori bilancio, mai assunto in bilancio dalla Provincia del capoluogo, ha sinora però impedito il trasferimento dello stabile a quella di Carbonia. Anni fa la Provincia sulcitana, dopo avere avviato l'iter di trasferimento del bene, aveva predisposto uno studio di fattibilità. Per il suo completamento e l'affido in gestione erano stati stanziati circa 200 mila euro che aspettano ancora di essere spesi.

Per rendere operativa la struttura la Provincia avrebbe provveduto alla riparazione dei danni subiti in tutti questi anni e all'acquisto degli arredi. Del problema adesso si occuperà il commissario della Provincia Roberto Neroni che tra qualche settimana è in programma un incontro col funzionario della Provincia di Cagliari con cui si spera di trovare una soluzione.

Il poligono di tiro di Sant'Antioco, che è inserito nei poligoni di “ tiro ridotto”, consentirà di esercitare a fini addestratrici ed agonistici esclusivamente tiri con armamento ridotto calibro 5,6 con pallottole di piombo non blindate alla distanza di 50 metri con pistola di precisione e 25 con pistola automatica.