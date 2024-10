Il Comune di Sant'Antioco non farà pagare sanzioni e interessi per il ritardato pagamento della Tarsu.

E' stato questo l'impegno del sindaco Mario Corongiu a commercianti e piccoli imprenditori che ieri mattina per protesta hanno restituito gli F24 per il versamento della Tarsu. Ritengono che le tariffe applicate per il ritiro dei rifiuti solidi urbani siano troppo alte.

“Non abbiamo soldi, è stata la motivazione, quindi non intendiamo pagare”.

Intorno alle 11 di ieri mattina all'ingresso del Comune si sono radunati un centinaio di commercianti che hanno chiesto un incontro al sindaco che è avvenuto nell'aula consiliare. Ognuno ha esposto le proprie ragioni lamentando i magri guadagni con la richiesta di un pagamento della tassa in base ai guadagni.