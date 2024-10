Questa notte a Sant'Antioco, un 59enne pescatore è finito in manette per maltrattamenti ai familiari e conviventi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Carbonia, che hanno arrestato in flagranza di reato l'uomo.

Gli uomini dell'Arma sono intervenuti presso un'abitazione del capoluogo sulcitano, ove, secondo quanto riferito, hanno accertato che l'uomo, in chiaro stato di alterazione psicofisica, al termine di una lite molto accesa scaturita per futili motivi, alla loro presenza ha fortemente minacciato e ingiuriato la madre, cagionandole.

A questo punto, vista la gravità di quanto accaduto in loro presenza, i militari lo hanno tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Uta.