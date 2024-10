Individuati e denuncIati i ladri mascherati responsabili dei furti nelle scuole e in un market di sant'Antioco.

Tra il 26 ottobre e il 24 novembre si erano resi responsabili di una serie di furti ai danni di alcuni distributori automatici di cibi e bevande, rispettivamente all'interno del liceo scientifico "Emilio Lussu" e nel market "H24".

I Carabinieri della sezione locale supportati anche da un elicottero, che ha sorvolato la zona, hanno eseguito una perquisizione domiciliare mirata presso l'abitazione di due giovani, entrambi di Sant'Antioco: un sedicenne con precedenti e un ventenne, L.D., disoccupato.

I militari nella abitazioni dei due sospettati hanno trovato gli indumenti e gli arnesi da scasso oltre alla refurtiva frutto di un ulteriore furto, ancora non denunciato. I due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.