Oggi a Sant'Antioco, a conclusione di alcuni accertamenti investigativi, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari due pescatori del posto, rispettivamente di 28 e 29 anni e un 47enne operaio loro amico, anch'esso di Sant’Antioco.

Nella tarda serata di ieri, i tre, a bordo di una Fiat Stilo, si sono imbattuti nella pattuglia di turno. L’autista, invece che fermarsi al segnale luminoso dei militari, avrebbe tentato una fuga per le vie del centro, terminata poco dopo, essendosi reso evidentemente conto di non poter proseguire oltre.

Nel frattempo però, i due passeggeri dell’auto, scesi dal mezzo, si sarebbero dati alla fuga. L’autista invece, rimasto all'interno dell'abitacolo, anche perché proprietario del mezzo, non avrebbe collaborato con gli uomini dell’Arma nel riconoscimento dei due passeggeri fuggiti.

Sfortunatamente per loro il brigadiere aveva visto in faccia e riconosciuto i due fuggitivi. Il tutto per evitare una sanzione per inadempienza alle normative anti-Covid, che è arrivata comunque: 400 euro ciascuno, indipendentemente dalla fuga che non ne costituisce un’aggravante.