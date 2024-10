L'odore di stupefacente che permeava nell'abitacolo dell'auto non ha tradito il "fiuto" dei carabinieri. Così i militari della stazione di Sant'Antioco, al comando del maresciallo Antonio Manicone, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti D.P. 27 anni del posto celibe, operaio.

Il giovane nel corso di un normale servizio di perlustrazione, effettuato da una pattuglia dei militari della stazione, è stato fermato mentre era alla guida della propria autovettura nei pressi del ponte d'accesso della citta lagunare. Il ragazzo che era molto tranquillo e non esternava alcun segno di nervosismo, è stato sottoposto ad un controllo con verifica dei documenti.

Appena però che i militari hanno messo il "naso" all'interno della vettura hanno subito sentito un fortissimo odore di marijuana che li ha subito convinti a portare il ragazzo in caserma, dove è stato sottoposto a perquisizione.

Il giovane e stato così trovato in possesso di sostanza stupefacente, tipo marijuana, suddivisa in due buste di cellophane del peso complessivo di 114 nascosta nel cassetto della macchina, un coltello con evidenti tracce di stupefacente sulla lama, un bilancino di precisione, un rotolo di carta argentata utilizzata per il confezionamento delle dosi di stupefacente e 200 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenute provento di spaccio.

Stupefacente, denaro e materiale utilizzato sono stati sottoposti a sequestro.

Il Giovane invece, trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di Carbonia da dove questa mattina è stato trasferito presso il tribunale di Cagliari per essere giudicato con rito direttissimo.