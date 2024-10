A Sant'Antioco parte l'operazione “strade pulite”.

Sarà “tolleranza zero” verso i proprietari di cani che permettono che i loro animali scorrazzino senza controllo in città lasciando che gli escrementi riducano sempre più spesso strade e piazze in condizioni poco igieniche. Da lunedì prossimo una task force composta da Vigili Urbani e Guardie Zoofile effettuerà un porta a porta per una verifica a largo raggio della presenza di cani nelle abitazioni. Avranno innanzi tutti il compito di verificare se i cani abbiano il microchip in modo da censire totalmente la popolazione canina in città.

Al termine del rilevamento partirà una seconda fase che porterà, in caso di escrementi abbandonati per strada, la possibilità di risalire al proprietario del cane.

La possibilità sarà data dallo studio del Dna degli escrementi con la verifica delle compatibilità dei dati racchiusi nel Chip. L'operazione secondo gli amministratori porterà anche a tamponare il fenomeno randagismo, che sembra sia in continuo aumento. L'ultimo caso di randagi a spasso in città, segnalato anche ai vigili urbani, si è registrato nei giorni scorsi. Venerdì mattina tre grossi maremmani, sicuramente abbandonati dai proprietari, sono arrivati sino in Piazza Umberto dove hanno sostato per tutta la mattina tra l'apprensione dei passanti.