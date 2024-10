Questo pomeriggio a Sant'Antioco un autista Arst è risultato positivo all'alcol test dopo esser finito col pullman di linea contro la rotonda spartitraffico di piazza Repubblica.

Protagonista un 29enne, a cui è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri. Il conducente si è dovuto sottoporre al test con l'etilometro, dal quale è emerso un tasso di alcol nel sangue pari a 2,13g/l - in entrambe le prove a cui si è sottoposto - pari a quattro volte quanto consentito dalla normativa.

Al giovane è stata ritirata la patente e il pullman è stato riconsegnato alla società. "L'azienda - fa sapere l'Arst - ha avviato le procedure di accertamento e verifica dei fatti, in base ai quali prenderà presto i provvedimenti del caso".