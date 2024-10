Il Comune di Sant’Antioco informa che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di tre posti con profilo professionale di “Operatore Esperto Amministrativo” – ex categoria B, da assegnare come prima destinazione nei settori Tecnico, Finanziario e Vigilanza. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado accompagnato da diploma o attestato di qualificazione professionale di durata almeno biennale, rilasciato da istituto pubblico o privato parificato, di natura equivalente.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale “InPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. Le domande dovranno pervenire perentoriamente entro le 23:59 del giorno 27/12/2023.

Ogni comunicazione relativa al concorso sarà pubblicata nel sito del Comune di Sant’Antioco https://comune.santantioco.su.it, sezione di Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso, e sul portale Unico del Reclutamento InPA al seguente link https://www.inpa.gov.it/ con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Per eventuali informazioni e chiarimenti sulla compilazione della domanda di partecipazione sul Portale unico del reclutamento, l’aspirante candidato può contattare l’Ufficio Risorse Umane del Comune di Sant’Antioco mediante mail all’indirizzo personale@comune.santantioco.su.it.