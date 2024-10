Ieri a Sant’Antioco nel corso di un normale servizio perlustrativo i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per guida sotto l’effetti di alcol e sostanze stupefacenti una 40enne di Calasetta, disoccupata, con precedenti denunce a carico.

In particolare, mentre la donna viaggiava in località “Sa Scrocca” alla guida di una Fiat Panda di proprietà del padre 72enne, ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro un guard rail, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli. Durante l'intervento, i militari l’hanno invitata a sottoporsi ad accertamenti alcolemici e tossicologici presso l’ospedale civile “Sirai” di Carbonia, all'esito dei quali la 40enne è risultata essere positiva all'uso sia di cannabinoidi sia di alcolici. La patente di guida le è stata ritirata per essere trasmessa alla Prefettura di Cagliari per i successivi adempimenti.

Il ritiro della patente per droga è la prima e immediata conseguenza di un fermo per guida in stato di alterazione psico-fisica del conducente. In tali casi la patente viene sospesa e non è possibile guidare per un periodo variabile da uno a due anni (raddoppiati se il veicolo appartiene a persona estranea al reato). Per riavere la patente sospesa con natura sanzionatoria occorre aspettare il decorso del periodo di tempo stabilito nell'ordinanza prefettizia e affrontare poi una visita medica presso una commissione medico legale.