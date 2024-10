Il Comune di Sant'Antioco cercherà di trovare soluzioni per l'agro cittadino, specialmente nella pina di Canai, recentemente interessato per abusivismo edilizio da indagini della Procura di Cagliari.

Il sindaco Mario Corongiu ha incaricato il Consigliere comunale Gianni Camilleri di predisporre incontri tra minoranza e maggioranza per trovare soluzioni che possano mettere ordine al comparto. L'inetto è quello di trasformare, nell'ambito delle regole e delle norme regionali, le zone agricole in occasione di sviluppo.

In particolar modo dando l'opportunità a chi fosse in regola di convertirli ad uso residenziale turistico per adibirli alla piccola ricettività rurale. (tentazionidellapenna.com)