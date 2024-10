“Un forte senso di appartenenza e un grande rispetto per l'ambiente ha spinto oggi un gruppo di giovani a passare un pomeriggio in spiaggia alternativo: invece che godere del sole e del mare hanno ripulito la pineta della prima e seconda spiaggia”.

Con grande soddisfazione il Comune di Sant’Anna Arresi pubblica un post dedicato al grande gesto di questi ragazzi: “Non si sono fermati alla considerazione che non essendo loro i responsabili della presenza di rifiuti disseminati per tutta la pineta non erano tenuti ad intervenire, ma considerando il territorio un prezioso bene di tutti hanno prestato le loro energie per rendere fruibili e dignitosi quegli spazi. Sono ragazzi provenienti sia da Sant'Anna Arresi che dai comuni vicini, Sardi e non, e a loro va il nostro grande ringraziamento per il lavoro svolto ma anche per aver ricordato a ciascuno che l'ambiente è patrimonio di tutti e che dobbiamo tutelarlo in qualunque modo. Grazie ragazzi! Ad majora”.

Foto tratta dal profilo Fb del Comune di Sant’Anna Arresi