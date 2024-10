Furto con scasso in villa. E' successo a Porto Pino ai danni di V.B. commerciante di Villaperuccio. La donna ha denunciato il fatto ai carabinieri di Santadi che indagano per tentare di risalire agli autori del furto.

Ignoti in un periodo imprecisato e previa rottura del vetro di una finestra si sarebbero introdotti all’interno del suo appartamento estivo, sito nella località balneare di Sant’Anna Arresi asportando dalla cucina vari elettrodomestici per un danno stimato di circa 2000 euro non coperto d’assicurazione.