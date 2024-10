Avevano allestito una serra per la coltivazione di canapa indiana. La loro speciale attività agricola è stata scoperta però dai carabinieri di Giba che ieri pomeriggio, a conclusione di una serie di indagini durate alcuni giorni li hanno arrestati con l'accusa di illecita coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente in concorso tra loro. Si tratta di ieri M.C. 40 anni e di T.L. 26 anni entrambi nati a Cagliari.

Gli stessi, impiegati come operai e guardiani all’interno di una struttura alberghiera sita in Sant’Anna Arresi, chiusa per manutenzioni. Gli arrestati, all'insaputa dei proprietari, avevano allestito in un locale della struttura una “serra” per la coltivazione di canapa indiana che avrebbe potuto contenere circa duemila piante. La serra artigianale era dotata di illuminazione e impianto idrico per lo sviluppo delle piante oltre fertilizzanti e prodotti per la coltivazione.