Ieri a Sant'Andrea Frius, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa un 34enne del luogo che svolge l'attività di badante, seguendo più persone inferme. In particolare l'uomo curava il fratello di un 58enne imprenditore e, in relazione al contratto stipulato, doveva andare a trovarlo 4 volte al giorno per 8 ore complessive: la mattina, all'ora di pranzo, nel pomeriggio e la sera a cena.

Un impegno sicuramente cospicuo ma ben retribuito, tanto più che quel giovane seguiva più anziani e gli intervalli di tempo risultavano essere ben distribuiti per evitare i tempi morti. All'imprenditore il dubbio era sorto nel momento in cui avrebbe visto quell'uomo in giro per il paese nell'orario in cui avrebbe dovuto trovarsi ad assistere il suo congiunto.

Dal momento che questo sarebbe successo più volte aveva denunciato la cosa ai carabinieri. Questi avevano sentito anche i parenti di un'altra persona assistita e avrebbero scoperto che gli orari si sovrapponevano, in particolare la mattina, e che dunque quel badante, non potendo trovarsi contemporaneamente in più posti, avrebbe deliberatamente preso in giro qualcuno pur di ottenere una maggiore retribuzione.

Pertanto, tramite l'inganno, l'uomo avrebbe percepito un ingiusto profitto facendosi pagare due volte per gli stessi orari di servizio.