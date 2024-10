Ieri a Sant’Andrea Frius, i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a una misura cautelare trasmessa dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un 50enne del luogo, allevatore, censito in banca dati, che ha disposto nei confronti dello stesso l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla stessa, nonché il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla compagna e dalla figlia.

Il provvedimento è stato emesso a seguito del deferimento dell’uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia, denunciato e verificato dai militari il 19 aprile scorso e posto in essere nei confronti dei citati congiunti.

L’uomo dovrà dunque cercarsi un’altra sistemazione alloggiativa e girare al largo dalle persone che maltrattava a scanso di ulteriori più gravi provvedimenti.