Ieri pomeriggio a Carbonia, su disposizione della centrale operativa della locale Compagnia, allertata dal personale del negozio di articoli sportivi “Cisalfa” di via della Stazione, i carabinieri della Stazione di Santadi sono intervenuti presso l'attività commerciale poiché poco prima si era verificato un furto di merce da parte di un uomo.

Nell’immediatezza i militari hanno individuato in via Dalmazia l’autore del furto, che rispondeva alla descrizione ricevuta. Sottoposto a ispezione, l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di tutta la refurtiva, contenuta all’interno del suo zaino. Si trattava di un paio di scarpe sportive con relativi calzini in spugna.

Accompagnato in caserma, l’uomo è stato identificato in un 30enne algerino, celibe, senza fissa dimora, che risulta essere richiedente protezione internazionale. La responsabile del negozio ha riferito di non voler formalizzare una denuncia querela nei confronti del giovane che quindi non avrà un processo a meno di ripensamenti della parte lesa.

La refurtiva è stata restituita alla proprietà.