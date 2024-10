Ieri notte,6 giugno 2014, alle ore 22.40, a Santadi (CA), dopo una rocambolesca fuga per le vie del paese, durata alcune centinaia di metri, i carabinieri della stazione di Nuxis e quelli della radiomobile di Carbonia, hanno arrestato, per flagranza del reato di furto, Alberto Impera, 41enne del luogo.

Alle ore 22.15, una telefonata ricevuta dalla centrale operativa della compagnia carabinier di Carbonia, avvertiva che era stato visto un soggetto mentre si introduceva in un cantiere edile esistente in quella via fontane, il quale era salito sopra un escavatore cingolato.

Mentre giungevano le pattuglie sul posto, il ladro aveva già forzato la portiera e acceso il motore del mezzo, collegando i fili del quadro di accensione, e si era messo in marcia per darsi alla fuga, travolgendo le barriere e la segnaletica stradale del cantiere.

Prima di essere fermato, durante il folle tentativo di fuga con un veicolo di quel tipo, danneggiava alcune abitazioni, che ha colpito con la benna anteriore e con i cingoli.

Una volta bloccato e tratto in arresto, è stato anche trovato in possesso di tre coltelli tipo pattadese, che aveva nei pantaloni.