A Santa Teresa di Gallura, i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per un furto in supermercato.

Un uomo avrebbe precedentemente prelevato, senza passare dalla cassa, tre bottiglie di alcolici.

La successiva perquisizione personale avrebbe permesso di rinvenire in suo possesso dei coltelli a serramanico.

L'uomo, 58enne cittadino italiano con diversi precedenti penali, è finito in manette ed è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.