La Guardia costiera di La Maddalena ha sanzionato il titolare di un noto ristorante di Santa Teresa Gallura, al quale è stata imputata la somministrazione di pesce congelato spacciato per fresco. Il menù del ristorante assicurava fra gli altri la somministrazione del pregiatissimo tonno rosso, una specie a rischio di estinzione e per questo sottoposta a particolare regime di tutela.

Ma in realtà, secondo quanto riferito, il locale serviva il più comune tonno pinna gialla, acquistato congelato in vaschette. Il titolare è stato denunciato alla Procura di Tempio, l'ipotesi di reato è quella di "frode in commercio". Sono stati sequestrati oltre 15 chili di pescato congelato.

"Le attività di controllo sulla filiera della pesca continueranno anche nei prossimi giorni, a tutela dei consumatori e a garanzia del rispetto della vigente normativa", annuncia il comandante della capitaneria di porto di La Maddalena, il capitano di fregata Renato Signorini, a pochissimi giorni dal suo insediamento.