La Polizia locale di Santa Teresa Gallura è entrata in azione questa mattina per sgomberare l'area della Valle della Luna, abitata da decenni da una comunità hippy. Gli agenti sono dovuti intervenire per far rispettare i divieti di campeggio e discarica imposti dalle norme connesse alle zone Sic, ossia zone speciale di conservazione, quale è la Valle della Luna.

Sul posto anche Polizia di Stato, Carabinieri e Forestali, che hanno eseguito un'ordinanza comunale di sgombero firmata dalla sindaca Nadia Matta.

"Non è stata una decisione a cuor leggero - dichiara la prima cittadina, come riportato dall'Ansa -. Ho pensato a lungo a chi dimorava a Cala Grande per scelta o perché la vita non ha donato altro, ma ho dovuto far prevalere il senso di responsabilità e la fermezza che deve avere chi governa un territorio per garantire il rispetto dell'ambiente e la sicurezza".

Gli agenti si sarebbero trovati davanti a uno scenario desolante: cumuli di rifiuti abbandonati tra la vegetazione e nelle insenature, rifugi di fortuna, resti di falò, bombole del gas esauste e cucine da camping. Una situazione allarmante di degrado e inquinamento.

In seguito alle operazioni, trenta persone sono state sanzionate per campeggio abusivo e verrà loro comminata una multa da trecento euro.

All'opera anche gli operai comunali, che hanno demolito alcuni manufatti costruiti dai membri della comunità. L'intera verrà sorvegliata affinché non si ricreino altri accampamenti abusivi.