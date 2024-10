I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, ieri in tarda serata, hanno denunciato per furto aggravato un minore del posto, che aveva rubato una Mercedes nuova di zecca.

Il giovane, in compagnia di un socio non ancora identificato, si è impadronito dell’auto lasciata parcheggiata all’interno di un cortile e si è allontanato a tutta velocità andando a schiantarsi contro altre vetture regolarmente in sosta lungo la via.

A quel punto i due si sono dati alla fuga. Il minorenne però, poco dopo, è stato rintracciato dai Carabinieri della locale Stazione.