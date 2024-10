"Buongiorno a tutti. C'è qualcuno tra di voi che sta regalando una lavatrice? Ho 3 bimbe piccole e al momento non posso comprarla. Ringrazio di cuore chi potrà aiutarci". Così un utente anonimo ha rivolto un appello ai concittadini di Santa Teresa Gallura, in un gruppo Facebook.

Ecco che nella sezione commenti arriva subito la risposta di un uomo che, senza pensarci, si dice disponibile ad aiutare la famiglia in difficoltà. "Non si deve assolutamente preoccupare di nulla - scrive l'uomo -, dica a suo marito di andare da 'Tutto Gas' e chiedere di Paolo, la lavatrice è già pronta. Buon anno".

Un gesto di grande umanità che è stato accolto con fervore da tutta la community, e naturalmente con grande gratitudine dal destinatario, che ha risposto: "Davvero, grazie infinite". Lo stesso utente ha poi confermato: "Abbiamo ricevuto la lavatrice. Tutta la mia famiglia la ringrazia di vero cuore. Vorremmo conoscerla se possibile. La serenità dei miei figli con questo gesto è impagabile, che Dio vi benedica".

E poi la promessa al benefattore: "Appena risolviamo la situazione a lavoro gliela pago". Il gesto di solidarietà, assolutamente non scontato, è arrivato al cuore di tutti i partecipanti del gruppo, che in massa si sono complimentati con l'uomo per la sua splendida iniziativa.