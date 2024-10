Si trova nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari la 41enne di Santa Maria Coghinas rimasta gravemente coinvolta nell’incidente avvenuto domenica scorsa con il trattore del marito.

Ieri mattina – si legge su La Nuova Sardegna oggi in edicola – la donna al quinto mese di gravidanza è stata sottoposta a un delicato intervento. Ha purtroppo perso il suo bambino.

La dinamica di quanto accaduto quel pomeriggio non è stata ancora ricostruita del tutto.

Secondo questo quanto appreso finora, la 41enne è rimasta a fare compagnia al marito mentre quest’ultimo, approfittando della bella giornata, riparava il trattore in un terreno di loro proprietà. La donna, probabilmente per aspettare seduta, si trovava sul mezzo che all’improvviso, per cause in corso di accertamento, si è mosso. Presa dunque di sorpresa, è stata sbalzata a terra e sarebbe stata investita dal trattore.

E’ stata trasportata all’ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.