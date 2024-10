È rimasta con il marito per fargli compagnia mentre lui riparava il trattore in un terreno di loro proprietà. La donna, una 41enne al quinto mese di gravidanza, si trovava sul mezzo che all’improvviso, per cause in corso di accertamento, si è mosso. Presa dunque di sorpresa, la signora è stata sbalzata a terra e sarebbe stata investita dal trattore.

Questo quanto appreso finora sul grave incidente avvenuto ieri pomeriggio a Santa Maria Coghinas.

La donna è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova ricoverata. Ha riportato diverse lesioni.

Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri che hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo e quindi ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.