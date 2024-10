A Santa Giusta è risultata positiva al coronavirus un'insegnante della scuola primaria. La classe è stata momentaneamente chiusa. Lo fa sapere il sindaco Antonello Figus tramite un comunicato su Facebook.

"La dirigente scolastica mi ha appena avvisato che a causa di un caso di positività di una insegnante della scuola primaria di Santa Giusta - riferisce il primo cittadino -, la classe in cui la stessa insegna resterà chiusa fino a quando tutti i bambini di quella classe avranno superato l'esame del tampone.

"Questa sera, come da protocollo ministeriale - prosegue -, a cura della scuola sarà eseguita la sanificazione di tutto l'edificio scolastico e domani le lezioni si svolgeranno regolarmente per tutte le altre classi, così come disposto dalla dirigente scolastica nel pieno rispetto dei protocolli ministeriali".

"L'augurio di tutti noi per una pronta guarigione all'insegnante coinvolta e a tutti i bambini affinché presto la situazione nella nostra scuola torni alla piena normalità", conclude.