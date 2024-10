Vanno avanti i festeggiamenti in onore di Sant Miquel organizzati dal Comune di Alghero con la Fondazione Alghero e le Associazioni cittadine.

Domanisi partirà con la 58esima edizione della Alghero-Scala Piccada. Dalle 8.00, sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda Alghero - Villanova Monteleone, avranno inizio le operazioni di preparazione alla gara a cura dell’Aci sport.

Alle 11.00, nei locali dellascuola primaria Asfodelo, è prevista l’inaugurazione del Mamatita Muro, con una performance a cura di Spazio T in collaborazione con Royal Circus Ostrika, nell’ambito del programma Mamatita Festival.

Alle 18.00 ci si sposta a Fertilia, nell’area Pineta in Via Orsera, per un momento di Yoga con Nurayama curato da Spazio T in collaborazione con Francesca Sanna.

Alle 20,00 al Quarter, si terrà il concerto “Trent’Anys 1989/2019 - Recordant Pino Piras” di Claudia Crabuzza & Pietro Ledda “Barabba”, a cura della Associazione culturale Cabirol. Alla stessa ora, ma in Piazza Sulis, è prevista la performance No Stop, del Duoflosh a cura di Spazio T – programma Mamatita Festival.

Alle 21.00 spazio a Ginette et son monde, performance di Céline Bryart a cura di Spazio T– programma Mamatita Festival, in Largo san Francesco, che sarà replicato il 28. Alla stessa ora a Fertilia, sul Lungomare Rovigno, andrà in scena lo spettacolo Emisfero, del Magda Clan circo - Spettacolo per Chapiteu, in replica il 28 e il 29

Sabato 28 alle 11.00, presso la Sala Conferenze del Quarter, si terrà un laboratorio di arte libera ispirato a Herve Tullet, dedicato ai bambini dai 2 ai 5 anni (ingresso libero) a cura della Maestra Eugenia, dell’Istituto Comprensivo n. 3 in collaborazione con Libreria Labirinto.

Alle 18.00 in piazza del mercato alla Pietraia, andrà in scena la performance Y - la variabile del calcio, di Dynamis, a cura di Spazio T – programma Mamatita Festiva, in replica il 28. Alle ore 20.00, al Teatrì in via Manzoni 85, le Storie a manovella di Caterina Civai.

Alle 20.30 attesa per il Concert per Sant Miquel, concerto polifonico a cura del Coro Polifonico Algherese nella Chiesa di San Michele. Alla stessa ora, il Concerto di Sant Miquel, curato dall’Associazione Nova Alguer, si terrà nel piazzale del Quarter.

Domenica 29 dalle 08.00, spazio ancora alla 58esima Scala Piccada, cronoscalata automobilistica a cura dell’ACI Sport, sulla strada Statale 292 Nord Occidentale Sarda Alghero- Villanova Monteleone. Dalle 9.30 alle 13.00, si svolgerà la Alghero Half Marathon e Diecimila Alghero, terza edizione di gara podistica di corsa su strada a cura della A.S.D Alghero Marathon. la partenza sarà da Piazza Sulis (partenza) mentre la premiazione nel Piazzale del Quarter.

Alle 20.00, nel piazzale del Quarter, nuovol Concerto per Sant Miquel, stavolta proposto dalla Banda Musicale cittadina A. Dalerci. Alle 20.30, al Teatro Civico, andrà in scena lo spettacolo di teatro-danza di e con Sara Angius “Wallpaper” a cura della Associazione Tersicorea ( info e Biglietti www.tersicorea.it ). Alle 21.00 nel centro storico, grand efesta con lo spettacolo itinerante Stampunk Movement, dello Shedan Theater, a cura di Spazio T – programma Mamatita Festival.