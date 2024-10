Dany Cabras, tiktoker di Domus de Maria, comune del Sud Sardegna, sbarca su Rai1.

Sarà, infatti, l’inviato di “PrimaFestival”, in onda da questa sera, sabato 3 febbraio, alle ore 20:30.

Il giovane spopola sul web e i suoi profili continuano a crescere. Il 29enne è riuscito davvero a rivolgere la passione di una vita - intrattenere e far divertire - a un pubblico sempre più vasto e variegato ottenendo così una straordinaria popolarità. A lui il merito di aver saputo "caricaturizzare" le dinamiche che appartengono alla quotidianità domestica di ognuno di noi trasformandole in pillole social che fanno sbellicare dalle risate quattro generazioni di utenti.

Tutto iniziò con le conversazioni fra "gagge" cagliaritane, poi il "cast" di personaggi è divenuto sempre più fitto: la madre polemica, il padre annoiato, il figlio combina guai, il cuginetto rompiscatole e tante altre comparse a seconda della situazione rappresentata.

Per Dany Cabras la vera svolta è arrivata nel 2022. Un anno caratterizzato dalla pubblicazione per Mondadori del suo primo libro dal titolo “Un ragazzo tenero, le avventure impossibili di Dany The Gaggio”, da una serie di prestigiosi dj set nel corso dei quali ha coinvolto il pubblico con musica e gag. Due su tutti: le partecipazioni al Red Valley di Olbia (evento di punta dell’estate isolana) e al Cap d’Any algherese per salutare la fine dell’anno. Un anno coronato dal Premio Sardegna Live “Sardo dell’anno 2022”.

“PRIMAFESTIVAL” – È una striscia quotidiana che porta il pubblico alla scoperta delle curiosità della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Padrone di casa d’eccezione del programma che precede la diretta del Festival della Canzone Italiana dal Teatro Ariston, sono Paola e Chiara, che saranno affiancate dagli inviati Dany Cabras e Mattia Stanga, star del web e dei social, con milioni di followers, alla loro prima esperienza in prima serata Tv.