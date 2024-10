Nel pomeriggio del 26 aprile i Carabinieri di Sanluri hanno tratto in arresto un uomo per di maltrattamenti in famiglia.

Verso le 14,00 una donna, particolarmente agitata, ha contattato il 112 per chiedere aiuto, in quanto il marito, in evidente stato di ubriachezza, la stava aggredendo.

I Carabinieri, subito intervenuti nell’abitazione coniugale di via Carlo Felice, hanno, in effetti, trovato l’uomo, DE PAU Fabio, 54enne originario di Arbus, che stava aggradendo la moglie, P.L., 48enne del luogo.

Motivo scatenante del litigio sarebbe stato un battibecco banale, ma lo stato di alterazione alcolica dell’uomo ha fatto sì che la situazione degenerasse e, solo grazie all’intervento dei Carabinieri, si è risolto con un giorno di prognosi per la donna. Proprio i problemi di etilismo dell’uomo sono alla base di numerosi precedenti interventi da parte dei militari, ma che la vittima non ha mai formalizzato con denunce contro il marito.

DE PAU, condotto in Caserma, dopo colloquio con il PM di turno, in particolare circa la pericolosità e la recidività del soggetto, veniva tratto in arresto.

La mattina del 28, a seguito di comparizione davanti al Giudice del Tribunale di Cagliari, dopo esser stato convalidato l’arresto, DE PAU è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere e condotto a Buoncammino, in attesa dell’udienza fissata per il giorno 2 maggio, a seguito dei termini a difesa richiesti.