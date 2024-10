Appena 23enne, tutta una vita da vivere, amante della musica. Amici e conoscenti sono sotto shock, si stringono attorno ai familiari del giovane Alberto Piseddu, di Sanluri: il suo cuore ha smesso di battere poche ore dopo l terribile schianto di quella “scatola” accartocciata volata via come un proiettile sulla strada statale 13, intorno alle 6 del mattino.

Con lui un’amica rumena ma residente da tempo in una località del Torinese, che è morta sul colpo. I soccorritori si sono trovati di fronte ad una scena orribile: i corpi schiacciati dei due giovani, con loro a bordo dell’utilitaria anche un altro giovane, che secondo i medici dell’ospedale di San Gavino non corre pericolo di vita.

IL DOLORE. Nella bacheca Facebook di Alberto Piseddu, decine di messaggi di chi lo conosceva: "Ciao Alberto riposa in pace perché sei andato via così giovane avevi ancora tanta strada da fare spero che lassù starai altrettanto bene!!!!!!! Ciao Angelo ora toccherà a suonare lassù!!!! Che tristezza eri davvero un bravo ragazzo!!!! R. I. P" .. E ancora No in un attimo mi sono riapparsi tutti i dolci ricordi su sposu bellu , piccinino piccinino tenero buono col sorriso ti ho visto percorrere i primi anni non so che dire non mi viene nulla solo tanta rabbia Perché signore benedetto perché? ....ieri ti ho visto mano nella mano con la bimba voglio ricordati cosí angelo bellissimo arrivederci di cuore !! R.i.p.