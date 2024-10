Nella mattinata di ieri, 4 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno arrestato una persona per coltivazione di sostanza stupefacente.

Erano le 10,00 circa, quando, nel corso di una serie di controlli predisposti per la prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri hanno sottoposto a perquisizione Daniele Lampis, 52enne pregiudicato del paese.

Prima l’abitazione di Pimentel, poi nelle campagne del paese, dove l’uomo ha un casale di famiglia e dei terreni, circostante, che, per la vastità, hanno richiesto l’intervento da Abbasanta dei “Cacciatori di Sardegna” dello Squadrone Carabinieri Eliportato con unità cinofila ed il supporto del Nucleo Elicotteri di Elmas. La perseveranza dei militari è stata premiata, tanto che sono state ritrovate 140 piantine, accuratamente coltivate, subito sottoposte a sequestro.

Ma le sorprese per i militari non sono finite: nel sottotetto del casale sono state trovate 22 taniche contenenti complessivamente 550 litri gasolio, che, si è accertato sono frutto di diversi furti avvenuti su mezzi da cantiere nella zona. Insieme a Lampis, per questo fatto è stato denunciato anche A.L., coetaneo e compaesano, nella cui abitazione sono è stata trovata parte della refurtiva.

Lampis, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato.

Quest’ultima attività si inserisce in un quadro di numerosi controlli effettuati negli ultimi mesi per il contrasto agli stupefacenti ed ai furti, nell’ultimo periodo sempre più frequenti, per poter rivendere il gasolio in “nero”.