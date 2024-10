Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno arrestato 3 persone per furto di rame.

Erano le 14,00 circa, quando un cittadino, con segnalazione al 112, ha indicato il furto in atto di cavi elettrici sulla linea ferroviaria Cagliari-Oristano nei pressi dello scalo di Sanluri Stato.

In pochi minuti le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile sono intervenute sorprendendo tre persone, due maghrebini ed una donna italiana, intenti a tagliare i cavi elettrici ed avvolgerli in matasse per meglio trasportarli, per un totale di 60 kg circa.

I tre, KASRAOUI Bechir Ben Mansour, tunisino in Italia da 22 anni e la sua convivente TRUDU Maria Antonietta, entrambi 45enni domiciliati in Villasor, con precedenti specifici recenti e FAOUZI Albelhak, 20enne marocchino ospite del C.P.A. di Elmas dal febbraio di quest’anno in quanto richiedente asilo politico, nella mattinata odierna sono stati condotti davanti al Giudice del Tribunale di Cagliari per rispondere del reato di furto aggravato in concorso.