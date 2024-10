La notte scorso a Sanluri, i Carabinieri del NORM e della Stazione di Villanovafranca (SU) hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari e conviventi un operaio 46enne del posto.

Sul numero di emergenza 112 è giunta una telefonata da parte di una donna che ha richiesto l’intervento dell’Arma in quanto, all’interno della sua abitazione vi era il compagno che andava in escandescenza. Effettivamente, i Carabinieri giunti sul posto, come da loro riferito, si sono imbattuti nel 46enne il quale, in evidente stato di ebbrezza alcolica e verosimilmente per futili motivi, stava malmenando la donna, alla presenza del figlio di quest’ultima e, dopo aver danneggiato parte degli arredi dell’abitazione mandandoli in frantumi, ne scagliava i pezzi contro le vittime.

L’uomo è stato dunque tratto in arresto e, nella considerazione che simili maltrattamenti non erano sporadici, hanno spiegato i carabinieri, ma si erano verificati altre volte, per l’uomo è stata disposta la traduzione presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’A.G.