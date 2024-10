Ieri a Sanluri, un 44enne operaio del posto è stato arrestato dai Carabinieri del Radiomobile in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni personali. I militari dell'Arma erano intervenuti nel corso della notte in una abitazione privata, su richiesta di una donna, convivente dell'uomo.

Secondo quanto riferito, l'arrestato ha violentemente aggredito la moglie davanti ai figli minori per irragionevoli motivi di gelosia, contestandole il fatto di essere tornata tardi dal lavoro. Immediatamente intervenuti, i carabinieri hanno dovuto contenere fisicamente l'uomo che, in preda ad una irrefrenabile agitazione, avrebbe anche colpito al volto uno dei figli minori che si era frapposto in difesa della madre.

La donna è stata trasportata all'ospedale Brotzu dove è stata ricoverata. La vicenda ha purtroppo dei precedenti, poiché pare non sia la prima volta che l'arrestato si lascia trasportare ad atti di violenza e di minaccia.

Dopo le rituali operazioni di fotosegnalamento, il 44enne è stato condotto al carcere di Uta dove è tuttora detenuto.